Venerdì la prima allo stadio Braglia Santoro al rientro dopo la squalifica In arrivo un Bari in cerca di riscatto

(Di lunedì 19 agosto 2024) Esordio in campionato, giorno successivo. Passata con una buona dose di antiacido il bruciore di stomaco e la delusione, vuoi per la sconfitta sul campo del Sudtirol, vuoi soprattutto per la rete annullata dal Var a Palumbo che avrebbe regalato ai gialli il pari in extremis alla fine di un match che, al netto degli episodi, ha comunque visto un Modena meno brillante di quello che ci si sarebbe aspettato. Avviso ai naviganti più che mai doveroso: passare dalla grande euforia del post Napoli all’umore più neroil match del ’Druso’ è da considerarsi eccessivo e certamente poco saggio. Soprattutto quando mancano qualcosa come trentasette (!) partite da giocare.