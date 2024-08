UFC Corner #238 King Of The Jungle

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla RAC Arena di Perth in Australia, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 238 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione di UFC 305: Du Plessis Vs Adesanya. Welterweight bout: Li “The Leech” Jingliang Vs Carlos “The Nightmare” Prates I due educati striker aprono la serata con una prolungata fase di studio grazie ad una serie di rapidi Leg Kicks sia da una parte che dall’altra, in una fase che favoreggia un Prates che, grazie alle lunghe vele, riesce a gestire agevolmente le distanze e pare esser entrato in un ritmo tale da riuscire a veder partire ogni colpo del cinese da un miglio, mandandolo a terra per ben tre volte nella sola prima ripresa.