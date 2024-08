The Family anticipazioni 19-23 agosto 2024 | attentato contro i Soykan

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 19 agosto 2024) The© Us MediasetGrosso rischio per la famiglianelle prossime puntate di The. Appena avrà la certezza che il figlio Serhat è stato assassinato da Aslan, Ilyas Koruzade deciderà di vendicarsi e porrà Hulya di fronte ad un ultimatum: chi deve uccidere tra Aslan e Cihan? Un dilemma che metterà in seria difficoltà la matriarca dei. La donna non riuscirà infatti a scegliere ed esporrà tutta la sua famiglia ad unorganizzato da Ilyas. Anche per questa settimana, la dizi turca sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5; inoltre è disponibile in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.