Tabellone Wta 250 Cleveland 2024 | risultati e accoppiamenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilprincipale e glidel Wta 250 di, torneo sul cemento outdoor statunitense di scena da domenica 18 a sabato 24 agosto. Beatriz Haddad Maia guida il seeding, mentre la numero due è la canadese Leylah Fernandez. Due le azzurre presenti: Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Di seguito il prospetto degli incontri a, con aggiornamenti turno dopo turno. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 250PRIMO TURNO (1) Haddad Maia vs (Q) Golubic Bucsa vs Trevisan Burel vs Pera Volynets vs (8) Kenin (3) Siniakova vs (Q) Ishii (Q) Bouzas Maneiro vs Gracheva Sorribes Tormo vs Y. Wang Uchijima vs (6) Stearns (7) Tomova vs Davis Rus vs Bronzetti Scott vs Kessler (4) X. Wang b. Blinkova 6-1 6-1 (5) Potapova b.