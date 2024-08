Prezzi bloccati per la campagna abbonamenti della stagione di A1 del Bisonte Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 19 agosto 2024)– #SiamoNoi. È questo lo slogan scelto dalper la2024/2025 a Palazzo Wanny. Tante le novità per l’annata di campionato. La prima importante novità è l’Azzurra Card, che permetterà a coloro che la sottoscriveranno di entrare a far partecommunity de Ile di vivere la squadra come non mai: la tessera, nata in collaborazione con il nuovo ticketing partner Vivaticket, sarà gratuita per gli abbonati e costerà invece 10 euro per tutti gli altri sostenitori. L’Azzurra Card sarà il nuovo supporto per entrare a Palazzo Wanny in occasione delle gare casalinghe de IlVolley, e darà accesso a sconti riservati per l’acquisto dei singoli biglietti, oltre a permettere di usufruire di sconti dai partner che aderiscono alla promozione.