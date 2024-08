Posto di polizia al pronto soccorso Alberti Pd si appella ai sindaci perché venga aperto 24 ore su 24

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Alserve undi24 ore su 24 e la questione deve essere portata all’attenzione del prossimo Comitato sicurezza da parte deidella nostra provincia". Lo dice Gabriele, consigliere comunale del Pd ed ex presidente dello stesso consiglio, dopo l’ennesimo episodio di violenza che si è verificato al Santo Stefano, dove l’altra notte è stato necessario l’intervento dellaper bloccare un 30enne, di nazionalità marocchina, che in preda ad un forte stato di agitazione stava creando scompiglio tra pazienti e personale sanitario, finendo con l’aggredire gli agenti che erano intervenuti per calmarlo. "Serve più sicurezza in ospedale per medici, infermieri e operatori sanitari, nei confronti dei quali stanno tornando a crescere episodi di aggressioni e violenza – dice ancora–.