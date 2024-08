Perché il referendum è sbagliato E sulle alleanza | Pd Enrico Morando stronca i dem

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024), partiamo da quello che lei e Giorgio Tonini avete scritto oggi. Cito: «La legge Calderoli (quella sull'autonomia differenziata, ndr) può e deve essere criticata», ma «è poca cosa per giustificare unabrogativo». Lei è stato un parlamentare del Pd.e dove sbaglia il Pd? «Noi siamo partiti dalle tesi sostenute dal presidente del Comitato promotore del, Giovanni Maria Flick, il quale ha detto che il vero obiettivo delè il Titolo V della Costituzione e in particolare l'articolo 116, introdotto ormai da 25 anni nella nostra Costituzione e non ancora pienamente attuato. Flick ha detto: “Certo che ilsi rivolge alla legge Calderoli che è ordinaria, ma il vero errore è stata la riforma del Titolo V e in particolare l'articolo 116”.