Parigi 2024 Mornati | Gare sulla Senna una forzatura dispiace per gli atleti che hanno sofferto la scelta

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Leuna? Penso di sì, credo sia stata l’unica gara che dal punto di vista agonistico sia venuta meno. Il problema vero è che una gara un acque aperte non si può fare dove c’è una corrente così forte. Miche gliabbiamo dovuto ‘soffrire’ questa, impopolare, per di più se ci mettiamo il problema delle acqueesagerato. Capisco ladal punto di vista scenografico ma per glinon era certo così”. A dirlo è Carlo, segretario generale del Coni, nonché capo delegazione dell’Italia alle Olimpiadi di, che nel suo intervento a ‘Radio anch’io’ su Rai Radiouno è tornato a parlare di uno degli aspetti più controversi dei recenti Giochi. “Come tutte le grandi manifestazioni ci sono lati positivi e meno, edal punto di vista organizzativo qualche pecca l’ha avuta.