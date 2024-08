Omicidio Sharon Verzeni il compagno | Se serve sono pronto a nuovi interrogatori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Come vuole che stia, non faccio che chiedermi: perché è successo proprio a noi?". Così, in un’intervista a La Repubblica, Sergio Ruocco parla dell’della fidanzata, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola. Sentito già due volte dai carabinieri, e con un alibi confermato, l’uomo in merito aglidice: "Abbiamo parlato della nostra vita, delle nostre poche amicizie. Io lo spero che mi chiamino. Sea dare una mano, certo che vado. Avrei preferito andarci già ieri, e ci andrei pure oggi".