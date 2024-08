Oggi l’ultimo saluto ad Armando morto in un tragico incidente stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024), la comunità di Sermoneta si stringerà attorno alla famiglia diMango, 38 anni, per dareall’uomo tragicamente scomparso in un. La cerimonia funebre avrà luogo alle ore 15:00 nella chiesa di Valvisciolo. La Tragedia alla Rotatoria di Latina L’è avvenuto alla rotatoria all’incrocio tra via del Lido, viale Pennacchi e strada Nascosa, a Latina.Mango era alla guida della sua Lancia Ypsilon quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro il muro che delimita la fontana scenica al centro della rotatoria. L’impatto è stato fatale, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.