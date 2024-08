Occhi al cielo per la Superluna Blu

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 agosto 2024) 14.28 E' la sera della Supeluna Blu odello Storione. La luna piena si troverà al perigeo, il punto di massima vicinanza alla Terra, a 361mila chilometri. Questa vicinanza farà apparire il satellite più grande e luminoso del solito.Ma nonostante il termine suggestivo, non avrà una colorazione blu. La dicitura è di origine anglosassone: "Once in a blue moon" indica un evento insolito,in questo caso la terza luna piena in una stagione che ne conta 4 invece di 3. Sarà osservabile dalle 20.26.