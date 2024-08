Non uscite di casa Terribile nubifragio scatta l’allerta | le strade diventano dei torrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il maltempo ha duramente colpito la Toscana, in particolare Pitigliano, dove un violentoha provocato gravi danni. L’acqua e il fango hanno invaso il paese, rendendo impraticabili le vie del centro, che si sono trasformate in. Un tratto del muro della Selciata, il sentiero circolare attorno alla rupe su cui sorge il borgo, è crollato, fortunatamente senza causare feriti. Sono caduti oltre 25 millimetri di pioggia in soli 15 minuti, e il maltempo ha causato anche la mancanza di corrente elettrica, probabilmente a causa dell’allagamento degli impianti. La statale 74 Maremmana, nei pressi del paese, è stata chiusa per allagamenti e l’accumulo di fango e detriti ha reso impraticabile la circolazione. Le autorità locali sono al lavoro per ripristinare la normalità e invitano la popolazione alla massima prudenza.