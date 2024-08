Non mi hanno permesso di vederlo è disumano Ci siamo amati | l’ultima compagna di Alain Delon rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) “È, non ho nemmeno potuto dirgli addio”. È così che inizia la denuncia di Hiromi Rollin,di. Conosciuta sul set di Dancing Machine, nel 1989, Rollin ha iniziato come sua assistente, un ruolo che ha mantenuto per anni, e poi anche la sua badante, prima di essere allontanata dalla casa didai figli dell’attore. La donna giapponese, infatti, era stata accusata di molestie morali, appropriazione indebita di corrispondenza e maltrattamento di animali, motivo per cui da luglio 2023 Rollin non è più potuta tornare nella casa in cui ha vissuto per anni, anche se, riporta Le Figaro, è stata scagionata. Ora, a distanza di un giorno dalla morte del divo francese, la donna è tornata a parlare, descrivendo i suoi sentimenti in un’intervista a Le Figaro. “Sono devastata. Ciper oltre trent’anni e per 17 abbiamo vissuto assieme.