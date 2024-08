Napoli come ripartire? I consigli di Corbo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Verona-, il giorno dopo. Anche Antonio Corbo è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “La partita di ieri è stata molto importante, ha dimostrato tante cose. Innanzitutto che non basta il nome di un allenatore per cambiare la scena. Ilha perso tempo dalla fine del campionato ad oggi perchè non c’è programmazione. L’equivoco Osimhen doveva essere gestito in maniera diversa, invece è stato fatto di tutto per svilire il prezzo del suo cartellino. Non ho voglia di far polemiche, poi apprezzo il lavoro di tutti, ma direi che è tardi ormai”. Corboa un summit “Si devono risedere a tavola De Laurentiis, Chiavelli, Manna che mi ha molto deluso e poi Conte. Da questo momento si gioca una partita a ruoli invertiti con Conte che fa la parte della vittima.