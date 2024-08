Meghan Markle in Colombia parla delle donne forti ma si scorda Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 agosto 2024) Negli ultimi giorni,e Harry d’Inghilterra sono stati impegnati in un viaggio ufficiale in, che sembrava un royal tour, anche se, vista la lontananza dei Duchi da Carlo III, il viaggio non è stato mai autorizzato dalla Corona inglese. Nel corso della loro permanenza nel paese sudamericano,e Harry d’Inghilterra hanno partecipato a diversi impegni ufficiali, in cui sono stati approfonditi diversi argomenti molto importanti. Nell’ultimo giorno di permanenza inè stata protagonista di un dibattito sul ruolo, in cui ha citato la madre Doria Ragland e la figlia Lilibet Diana, ma non ha fatto accenno su altredella famiglia reale inglese., il discorso sulleha mostrato tutta la sua bellezza ed eleganza, durante il recente viaggio in, con il marito Harry d’Inghilterra.