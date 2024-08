MARS 2120 | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 19 agosto 2024) In un universo dove le colonie spaziali sono la nuova frontiera dell’umanità,emerge come un metroidvania che fonde sapientemente nostalgia e innovazione. Ambientato nella prima colonia umana su Marte, il gioco ci mette nei panni del Sergente Anna “Thirteen” Charlotte in una missione che si trasforma rapidamente da esplorazione affascinante a incubo sconvolgente.La magia dirisiede nella sua abilità di evocare la grandezza dei classici del genere, come Super Metroid e Castlevania: Symphony of the Night, pur infondendo un tocco fresco e contemporaneo. L’ambientazione marziana è un capolavoro di dettagli e varietà, con biomi che vanno dalla brulla superficie rossa a labirinti sotterranei e misteriosi.