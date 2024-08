L' Atalanta a valanga contro il Lecce 4 a 0 in trasferta | doppietta per Retegui e Brescianini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'vola nella prima di campionato. Successo 4-0 acondi Marcoe Mateo. Parte forte il, che va al tiro con Rafia dopo 9 secondi. Poi cresce l': ci prova Zappacosta ma l'occasione migliore è sulla testa di Charles De Ketelaere. Falcone para e sulla ribattuta il belga non trova la porta. Al 35' la sblocca, dopo 10' raddoppia l'ex attaccante del Genoa. Nella ripresa entrambi trovano lapersonale, all'esordio da titolari con l'. Gianpiero Gasperini concede i minuti finali al giovane Federico Cassa, centrocampista classe 2006 che fa il suo debutto in prima squadra con la Dea. Con il successoil, l'dimostra di non aver subito il contraccolpo delle voci di mercato che girano sulle proprie stelle. Teun Koopmeiners è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus.