La Germania è il primo produttore di gelato l' Italia è terza

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nato in, alla corte di Caterina dei Medici, nella seconda metà del sedicesimo secolo, ilè diventato uno dei simboli dell'. Eppure non è il Belpaese il principalediin Europa e neppure esportatore. Secondo i dati di Eurostat relativi al 2023, la produzione totale è calata nei 27 Paesi Ue dell'1,4%, da 3,3 a 3,2 miliardi di litri. E il principaledi, per il secondo anno consecutivo è stata la: 612 milioni di litri, seguita dalla Francia con 568 milioni di litri e l'con 527. Il tendenza alla diminuzione che emerge dal dato complessivo non ha risparmiato il nostro Paese dove la produzione si era attestata nel 2022 a 571 milioni di litri. Guardando alle esportazioni è il glace francese a battere tutti: gli stecchi, i coni e le coppette che tirano di più fuori dall'Europa sono infatti proprio quelli d'oltralpe.