La fine del Superbonus affossa l’edilizia | crollano gli investimenti e spariscono i cantieri

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un disastro annunciato. La graduale cancellazione delha fatto crollare glinel settore edilizio. Dati attesi, certo, ma che ora vengono confermati dal Bollettino delle entrate tributarie, come evidenziato dal Sole 24 Ore. A maggio le famiglie e i condomini hanno pagato poco più di 3 miliardi attraverso bonifici parlanti per i bonus edilizi: l’anno precedente questa cifra era di 3,39 miliardi. Il calo è del 10,6%, con glineiche frenano dopo ladei bonus come il 110%. Influisce, sicuramente, il blocco delle cessioni del credito messo in campo dal governo guidato da Giorgia Meloni a partire dalladel 2022. Blocco che nel tempo si è fatto sempre più stringente, per volere del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.