Joseph Quinn si veste come un nuovo tipo di eroe Marvel

(Di lunedì 19 agosto 2024) La scorsa settimana, l'attore ingleseha trascorso un pomeriggio estivo per eccellenza. Insieme al collega Ebon Moss-Bachrach, con cui è co-protagonista del prossimo reboot dei Fantastici Quattro, ha gustato cocktail e ostriche all'aperto a Londra., sorseggiando un Negroni, indossava una camicia Oxford a righe, occhiali scuri e stivali marroni di Our Legacy. Nella tasca posteriore dei suoi jeans blu c'era una copia in brossura di Weird Fucks, un libro degli anni '80 della scrittrice Lynne Tillman. Sembrava, con disinvoltura, undi protagonista. E se il MCU ha avuto un disperato bisogno di nuovi punti di forza,- che interpreterà la Torcia Umana in I Fantastici Quattro: First Steps in uscita nel 2025- sembra averne in abbondanza.