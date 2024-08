Jannik Sinner la vittoria su Zverev vale il primo posto nel ranking fino a Pechino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha ottenuto unasofferta ma molto importante nel Masters 1000 di Cincinnati, battendo Alexanderdopo oltre tre ore di battaglia. Un successo fondamentale non solo per il morale, ma anche per il: come ricorda Supertennis, infatti, l’aver battuto il tedesco permette all’azzurro di mantenere la testa delmondiale almenoall’Atp 500 di, torneo che si terrà tra il 26 settembre e il 2 ottobre prossimi. Infatti, nella classifica liveha 9410, e dopo lo US Open ne perderà appena 180 vista l’uscita di scena agli ottavi, un anno fa., nelle prossime settimane, considerando i 360 dello US Open 2023 che vanno sottratti, potrà arrivare al massimo gli 8675 punti. Il tedesco, di fatto, era l’unico che poteva insidiare ildi