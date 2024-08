In provincia 5mila docenti Ma uno su tre è precario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) A poco meno di un mese dal suono della prima campanella, mentre gli studenti stanno ancora vivendo in pieno le tanto desiderate vacanze estive, sono numerose le incognite aperte in queste calde giornate di metà agosto per gli impiegati scolastici privi di un contratto stabile e per inon di ruolo che si apprestano a iniziare il nuovo anno scolastico. Stiamo parlando di una forza lavoro che da sola arriva a rappresentare quasi un terzo di tutti gli insegnanti presenti sul territoriole, lavoratori che anche per quest’anno scolastico si troveranno a salire in cattedra senza sapere cosa il futuro ha in serbo per loro: tra cambi di istituto, graduatorie e concorsi prima di poter sperare di ottenere in futuro un posto di ruolo in un istituto dopo una lunga attesa e molti sacrifici.