I gol di Mbeumo e Wissa decidono la partita di Premier League

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-18 16:57:07 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Bryane Yoanehanno confermato l’ottima forma mostrata alla fine della scorsa stagione, regalando al Brentford una vittoria casalinga per 2-1 contro il Crystal Palace nella loro primadella2024-25.ha ricevuto il passaggio intelligente di, si è lanciato nell’area di rigore sulla destra e ha segnato una schiacciante rete al 29º minuto per una squadra che gioca senza l’attaccante inglese Ivan Toney, in mezzo alle speculazioni sulla sua prossima cessione. Il Palace, a cui era stato annullato un gol in entrambi i tempi, ha pareggiato quando Ethan Pinnock ha trasformato in rete un colpo di testa di Daniel Munoz sotto pressione, realizzando un autogol al 13° minuto dell’intervallo.