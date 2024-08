I falsi miti della privacy digitale | il 42% degli italiani copre la webcam e il 36% naviga in incognito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Adnkronos) - Milano, 19 agosto 2024. Un nuovo studio di Kaspersky ha fatto luce sui principalie superstizioni digitali e su come si comportano gli. Lo studio “Entusiasmo, superstizione e grande insicurezza – Come gli utenti di tutto il mondo si confrontano con l'universo” rivela opinioni contrastanti in merito alla protezione delle informazioni personali. Ad esempio, il 42%crede che coprire ladei propri dispositivi digitali garantisca la, mentre il 36% si affida alle modalità inper proteggere le proprie attività online. Questi numeri dimostrano come possa essere ancora difficile distinguere tra ciò che è sicuro e privato da ciò che non lo è.