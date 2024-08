I 136 anni del mito Donato Pavesi La marcia i record e la sfida al Duce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Avrebbe compiuto oggi 136, figura e personaggio iconico di una Milano che non c’è più. Le sue imprese podistiche, spesso dimenticate, rivivono però al Centro Federale di via Lemene 3, a lui intitolato. Al suo interno è stata posta una statua in bronzo che raffigura l’immagine tipo deltore, a cui nel 1963 è stato dedicato l’impianto, oggi fucina di talenti pallavolistici., nato a Sannel 1888, ma milanese d’adozione (morì nel capoluogo lombardo a soli 57, nel 1946), non aveva nulla a che fare con il volley. Era una grande patito di fotogtafica, passione che però venne surclassata da quella per la. Leggenda vuole che cadde dalla bici mentre era impegnato a cercare di catturare i movimenti deitori.