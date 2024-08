Doveva essere solo una passeggiata Fernanda Lessa sfigurata | la foto-choc del suo volto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si è presa un brutto spavento la modella brasilianache ai suoi follower si è mostrata con ilcompletamente tumefatto. La donna ha spiegato quanto accaduto attraverso un post su Instagram. "unacon i miei due cani al parco. Invece sono caduta dal sesto gradino con la faccia per terra".ora si dice "grata al cielo per non aver rotto zigomi, il naso, i denti. Nessun danno serio alla testa". La top model fortunatamente se l'è cavata con "quattro punti alle sopracciglia. Non sono ancora al 100% ma quasi", confida l'ex gieffina. Sono tantissimi i fan che si sono preoccupati per la donna e che hanno voluto farle sentire la propria vicinanza. "Mi dispiace davvero tanto. Ti abbraccio, torna più forte di prima", scrive un utente. "Buona guarigione", le augura un altro seguace.