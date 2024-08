Dove vedere in Lombardia la Superluna blu dello Storione di lunedì 19 agosto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Questa notte, alle 20.26 di19, la luna piena sarà molto più grande del solito: precisamente del 6 per cento. Si tratta della, un evento astronomico in cui la Luna piena appare più grande e luminosa del solito perché si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra, noto come perigeo. È anche una delle Superlune blu, non per il colore, ma perché vengono definite blu le terze lune piene di una stagione che ne ha quattro o le seconde lune piene di un mese che ne ha due. Perché ci chiama così Il nome “” deriva da un'antica tradizione dei nativi americani, in particolare delle tribù algonchine, che associavano ogni luna piena di un mese specifico a eventi naturali o attività stagionali.