Calciomercato Genoa | innesto dalla Juventus e nome di lusso per la trequarti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilè reduce dall’entusiasmante esordio nel campionato di Serie A contro l’Inter e il pareggio contro i campioni d’Italia apre prospettive interessanti in stagione. Alberto Gilardino continua a confermarsi un ottimo allenatore e l’obiettivo salvezza è alla portata. Il club rossoblù ha definito la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina ed è pronta ad ufficializzare altre operazioni in entrata. Ilha raggiunto l’accordo con laper Fabio Miretti, centrocampista 21enne destinato ad una stagione da titolare per maturare esperienza.