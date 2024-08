Bron Breakker | Voglio costruire una carriera prestigiosa ma apprezzo i complimenti da parte delle leggende della WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024)è unagiovani promesseWWE approdata a NXT solamente pochi anni fa, ma che ha già saputo emozionare l’Universo WWE con match spettacolari e difese titolate mozzafiato, oltre a continuare a sviluppare un’incredibile abilità al microfono e all’interno del quadrato. Le sue abilità gli hanno consentito in soli 3 anni didi portarsi a casa diversi titoli come L’Intercontinental Championship, che si è guadagnato recentemente a seguito di un match contro Sami Zayn, che si è in seguito complimentato cone ha apertamente affermato che quest’ultimo ha tutte le carte in regola per diventare una grande superstar WWE.