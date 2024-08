Bologna | il ritorno di Ferguson a Casteldebole Ndoye fa la storia su Instagram

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - "He's back on the pitch", è tornato ad allenarsi. Così si legge all'interno di unapostata sul proprio profiloda Dan, che come protagonista ha Lewisuno dei "capitani" rossoblù, immortalato questa mattina in campo a, 4 mesi dopo la rottura del crociato. All'indomani dell'amaro pareggio al debutto in campionato con l'Udinese, un segnale dolce per il mondo, che si augura presto di rivedere e ritrovare in campo lo scozzese che tanto ha fatto e tanto ha dato alla squadra nella sua prime due stagioni sotto le Due Torri.