Basilicata 19enne algerino morto nel cpr | una raccolta fondi per far rientrare a casa la salma Le associazioni | Quel centro va chiuso

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Abbiamo bisogno di circa tre mila euro per farladi Belmaan Oussama, ilper cause ancora da chiarire nel Cpr di Palazzo San Gervasio”. A lanciare questo appello è il forum dell’immigrazione dellache di fronte alla tragedia accaduta nei giorni scorsi neldi permanenza per il rimpatrio in provincia di Potenza, non è rimasto con le braccia conserte. La morte delha fatto anche scoppiare una vera e propria rivolta delle persone rinchiuse, sedata solo dopo alcune ore dalla Polizia. “Siamo in contatto con la famiglia di Belmaan Oussama con la quale stiamo adoperandoci per effettuare – spiega a ilfattoquotidiano.