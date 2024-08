Atalanta Gasperini | Una bella prestazione di squadra Mercato? Nessuno si aspettava questa situazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) “Abbiamo un impianto diindubbiamente solido, in un momento di apparente difficoltà i ragazzi sono passati sopra tutto“. Così Gian Piero, tecnico dell’che ai microfoni di Sky Sport parla della vittoria esterna per 4-0 contro il Lecce. “Abbiamo messo in campo unamolto, sotto tutti gli aspetti., in unaapparente di difficoltà, mostra dei giocatori che passano sopra tutto, vanno in campo e giocano. Una grande emozione per i debuttanti, Retegui e Bresciani, ai quali faccio i complimenti. Sono due giocatori di Serie A che conosco molto bene, che ho incontrato da avversari e che è stato facile inserire, anche grazie ad unache li aiuta e che li mette in condizione di fare bene. Lookman e Koopmainers? A me sono state date le giuste garanzie.