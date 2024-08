Ancora pioggia nelle Marche il maltempo non si arrende | quando finirà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ancona, 19 agosto 2024 — La perturbazione arrivata lo scorso weekend sulleha portato instabilità e un abbassamento drastico delle temperature. Dalle maniche corte, in molti nella giornata di domenica hanno ripiegato su delle felpe per fare una passeggiata dopocena. Dopo la grandecaduta nella mattinata che ha allagato sottopassi, strade e garage nell’Ascolano, in particolare a San Benedetto. Ancheprossime ore però sarà necessario girare con un ombrello al proprio fianco. Secondo le previsioni della Regione, infatti, le piogge continueranno a colpire il territorio ancheprossime ore. Morale della favola: prima di poter tornare a prendere il sole al mare, con un clima prevalentemente sereno, bisognerà attendere giovedì 22 agosto.