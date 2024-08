All’asciutto ma per poco Dopo maltempo e problemi la piscina Pia Grande riaprirà a fine settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Nonostante i rallentamenti, i lavori allaPiadovrebbero rispettare le ultime tempistiche previste. Contiamo di arrivare a completamento entro". È ottimista l’assessora allo Sport Viviana Guidetti,le tante traversie per la riqualificazione dell’area esterna del Centro natatorio Pia, con le attesissime realizzazioni di una nuova laguna con solarium e giochi d’acqua per bambini. Il progetto, approvato un anno fa – per uno stanziamento di 412mila euro da un bando Pnrr –, prevedeva 100 giorni di lavori a partire dal luglio 2023. Poi una serie di vicissitudini ha comportato continui slittamenti, a iniziare dai nubifragi dell’anno scorso passando per la risoluzione del contratto con la prima ditta assegnataria dei lavori in data 31 ottobre.