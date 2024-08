Alcuni cioccolati invecchiano altri maturano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 agosto 2024) È una pratica tradizionalmente associata al vino, tuttavia anche il cioccolato può trarre vantaggio dal processo di fermentazione e di evoluzione chimica, che conferisce maggiore rotondità e profondità di sapore. In cosa consiste esattamente l’invecchiamento del cioccolato? Lo abbiamo chiesto a Marco Bertani, fondatore del marchio Cocoah!, una realtà artigianale alle porte di Milano che utilizza questo processo nella sua produzione. «La pratica dell’invecchiamento, nel caso del cioccolato, permette di arrotondare il profilo aromatico e di ridurre eventuali asprezze residue. Il cacao, infatti, frutto da cui deriva il cioccolato, porta con sé caratteristiche naturali di acidità e astringenza», ci spiega. Cocoah! nasce come un’azienda di bean to bar, seguendo tutte le fasi della lavorazione e produzione del cioccolato, dalla fava di cacao fino alla tavoletta.