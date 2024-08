Addio leggenda Alain fragile samurai dagli occhi di ghiaccio | Monumento francese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un ribelle, un seduttore, undallo sguardo di, ma anche un uomo, prostrato negli ultimi tempi dalla depressione e dalla malattia:Delon si è spento "serenamente" ieri all’alba nella sua proprietà di Douchy, 200 chilometri a sud di Parigi a 88 anni. L’annuncio è stato dato dai suoi tre figli,Fabien, Anouchka e Anthony, che hanno associato al loro nome quello di Loubo, il cane pastore adorato dall’attore. Il cinemaè in lutto per la perdita di questo "immenso", come lo ha definito il presidente Emmanuel Macron. Dopo la morte di Belmondo, Delon era rimasto con Brigitte Bardot l’ultimo mostro sacro, l’ultima icona, l’ultimadel divismo anni Sessanta mai sostituito nell’immaginario popolare. "La sua scomparsa – ha commentato BB – crea un vuoto spaventoso che niente e nessuno sarà in grado di colmare.