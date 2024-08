Wta 1000 Cincinnati 2024 | Swiatek supera Andreeva in rimonta avanti anche Sabalenka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Poche sorprese nei quarti di finale del Wtadi, che nei quarti di finale ha visto il testa a testa tra Igae Mirra. Un match molto tirato che alla fine ha visto prevalere la numero uno al mondo: dopo aver ceduto il primo set per effetto del break subito nel terzo game, e con quattro palle per il contro break non capitalizzate,ha comandato il secondo set (break al secondo game) chiudendo poi la partita al terzo col break nell’undicesimo game, annullandouna palla break nel gioco successivo. Passa in semifinaleAryna, che vince il derby contro Liudmila Samsonova per 6-3 6-2. Jessica Pegula fatica contro Leylah Fernandez in un match durato oltre tre ore con una serie infinita di break e contro break: 7-5 6-7(1) 7-6(3) il risultato finale.