Salerno al ‘Ruggi’ il primo caso di encefalite da ‘West Nile Virus’

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di, conferma che presso il Reparto di Clinica Infettivologica Universitaria, diretto dal Prof. Pasquale Pagliano, coaudivato dalla dott.ssa Chiara D’amore, è stato identificato ilprobabiledida, in provincia di. Il test sierologico è stato processato nello stesso laboratorio del Ruggi e saranno attivate le previste procedure di conferma diagnostica effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità. Il paziente, presumibilmente colpito dal virus, è un uomo di 59 anni in trattamento chemioterapico per patologia oncologica e con sopraggiunta, residente nell’area di Altavilla Silentina.