Rodri fuori Cancelo ‘si allena’ – Guardiola

Il centrocampista del Manchester City non farà la sua prima apparizione dalla finale di UEFA Euro 2024, quando il Manchester City inizierà la difesa del titolo di Premier League contro il Chelsea domenica, ha affermato l'allenatore del City, Pep. L'influente 28enne è stato sostituito a metà tempo durante la vittoria della Spagna per 2-1 contro l'Inghilterra del 14 luglio ed è uno dei tanti giocatori internazionali che non hanno sceso in campo per il City durante la pre-stagione. "Si sta allenando", ha detto, aggiungendo di non essere sicuro delle condizioni die che non c'era "alcuna possibilità" che giocasse a Stamford Bridge (16:30 BST). "Non l'ho ancora visto. Si sente bene. Dovremo vedere come si sentirà dopo l'allenamento".