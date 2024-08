PRIMAVALLE Arrestato 20enne per spaccio di droga tramite app di messaggistica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, arresto,, hashish,, Polizia, Lazio – Il giovane vendeva sostanze stupefacenti utilizzando piattaforme online. CRONACA DI ROMA – Gli agenti del XIV Distretto dihannounitaliano coinvolto in un’attività didicondotta attraverso piattaforme diistantanea. L’operazione è avvenuta a seguito di un’attenta attività investigativa che ha permesso di identificare il giovane come uno dei principali venditori di sostanze stupefacenti online. I poliziotti hanno atteso che il ragazzo uscisse di casa per fermarlo e procedere al controllo. Durante l’ispezione del suo cellulare, sono stati scoperti video in cui ilmostrava ingenti quantità di, con riferimenti a una nota piazza ditelematica.