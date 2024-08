Pechino Express 2025 cast | chi sono i Vip della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 agosto 2024) Manca ancora tantissimo tempo, mesi, ma per gli appassionati del programma il conto alla rovescia per ladiè iniziato. Lo show di Sky Uno, condotto dall’irriverente CostantinoGherardesca, torna con unche promette di regalare sorprese, discussioni e, perché no, qualche colpo di scena. Le indiscrezioni sui vip in lizza per partecipare stanno già infiammando il dibattito, mentre la produzione sembra aver puntato su una miscela esplosiva di volti noti e personaggi inaspettati. Il ritorno dei reality e i volti noti in lizza Mentre i grandi realitystagione televisiva tornano prepotentemente alla ribalta per esempio con i possibili protagonististagione del Grande Fratello,non resta a guardare.