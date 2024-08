MotoGp Bagnaia trionfa in Austria e sale in vetta alla classifica Battuto Martin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Spielberg, 18 agosto 2024 – Francesconel gran premio diine completa il sorpasso insu Jorge, dopo i punti conquistati ieri con la vittoria nella Sprint Race. Partito in seconda posizione, il pilota torinese ha tagliato il traguardo per primo davanti allo spagnolo, poleman sul Red Bull Ring, che fino all’ultimo ha dato la caccia a Pecco in un inseguimento al cardiopalma. Sul podio l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini che tiene a bada Marc Marquez, penalizzato da un contatto in partenza con Franco Morbidelli e costretto a ripartire dalle retrovie. Quinto il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) e lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales.è al comando con 275 punti, 5 in più di