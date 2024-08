MotoGP Bagnaia entra nella top10 dei piloti più vincenti! Agganciato Schwantz Rossi e Agostini…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Francescoha vinto il Gran Premio d’Austria, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito del Red Bull Ring. Il centauro della Ducati ufficiale è scattato dalla seconda piazzola, ha ingaggiato un bel duello con Jorge Martin nei primi due giri e poi ha preso progressivamente il largo, meritandosi l’affermazione in Stiria dopo il sigillo ottenuto ieriSprint Race. La doppietta firmata nel weekend di Ferragosto ha permesso al piemontese di allungare in testa alla classifica del campionato, dove ora vanta cinque punti di margine nei confronti del rivale spagnolo.giornata odierna il ribattezzato Pecco ètotop-10 deipiùdi sempreclasse regina. Francescoha infatti festeggiato per 25 volte in carriera: la prima nel 2021 ad Aragon (dove tra l’altro si correrà tra un paio di settimane), senza conteggiare le Sprint Race.