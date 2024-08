Manovre al centro l’asse moderato agita la maggioranza Foti Fdi | è per dividerci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 agosto 2024 – Il tema dei diritti civili si sta trasformando in un imprevisto cavallo di Troia per laassediata di Giorgia Meloni. A cominciare dalla cittadinanza delle persone di origine straniera. Venuta puntualmente, e inevitabilmente, alla ribalta nei giorni dei successi olimpici parigini e delle molteplici sfumature che nel tricolore nazionale riflettono l’epidermide delle medaglie italiane. Diritto di cittadinanza, ius soli o ius scholae che sia, il tema dell’accesso alla nazionalità sembra insomma assumere una dimensione sempre più dirimente nell’Europa e l’Italia che invecchiano inesorabilmente: in quanto definisce il perimetro della forza lavoro e dei ceti emergenti; comprese le identità e i processi di integrazione delle prossime classi medie e anche dirigenti.