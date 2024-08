Leader Usa-Giappone-Sudcorea | rafforziamo collaborazione sicurezza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) Roma, 18 ago. (askanews) – Idi Stati uniti, Corea del Sud ehanno posto l’enfasi, in una dichiarazione congiunta emessa oggi, sui risultati della loro cooperazione trilaterale in materia di, raggiunti dopo il loro storico vertice a Camp David di un anno fa, e hanno promesso di rafforzare i loro legami. Il presidenteno Yoon Suk Yeol, il presidente degli Stati uniti Joe Biden e il primo ministrose Fumio Kishida – questi ultimi due entrambi a fine mandato e senza prospettive di rielezione – hanno celebrato i progressi nella cooperazione trilaterale: “Lavoriamo insieme per raggiungere i nostri obiettivi comuni di promuovere lae la prosperità per la regione e per il mondo”, si legge nella dichiarazione.