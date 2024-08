La Virtus vuole un Clyburn alla Teodosic Will atterra ed è pronto a prendersi la scena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "Se qualcuno avesse dubbi su chi sia il miglior 3 in Europa, sono sempre io. E lo sarò ancora". Questa è stata la dichiarazione dial termine del derby turco di Eurolega che quattro mesi fa ha visto l’Efes sbancare il campo del Fenerbhace. Se uno non conoscesse tutta la storia penserebbe che il nuovo esterno statunitense della, a Bologna da venerdì notte con un volo arrivato da Francoforte, sia uno spaccone non sapendo che quelle parole sono animate da un sentimento di liberazione, dato che il giocatore arrivava a quell’appuntamento dopo aver smaltito un lungo infortunio. Le statistiche di quella partita dicono che, oltre ai 21 punti segnati, ci sono 5 rimbalzi, 4 assist e una prubata, numeri che certificano come l’ala americana sia tornata quella di tempo e che con il suo ingaggio la V nera abbia messo a segno un importante colpo di mercato.