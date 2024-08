La trattoria che stagiona salumi e produce uova sotto a uno degli eremi più piccoli d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024) Superate le palazzine principali della vecchia cartiera, in tempo di guerra piccola zecca clandestina dove veniva stampata moneta (così raccontava mio nonno che ci lavorava prima di mio padre), seguendo il rumore impetuoso dell’acqua del fiume Menotre e percorrendo una discesa che fa venire dolore alle ginocchia, si scorge un arco in pietra. Una piccola svolta e ci siamo. La porta in legno bruno nasconde un sogno che Samuele Proietti ha covato per molti anni: la sua osteria, con prodotti locali che sceglie personalmente macinando 60mila km all’anno in giro per l’Umbria, idi maiale brado “asciugati” rigorosamente col fumo del camino che finisce di affinare in una stanzina all’interno della(e presto pure in grotta), e un menu che cambia di continuo. Questo sogno porta il nome di sua nonna: Tina.