In bicicletta con il cane nel cestino Per le guardie è maltrattamento

(Di domenica 18 agosto 2024) Attenzione, a Grottammare non si può portare il cagnolino neldella. In questo modo si profilerebbe una sorta di, poiché "è vietato condurre animali con qualsiasi mezzo di locomozione". Un cittadino del luogo, A. D. originario di Amandola, si è visto rilevare un verbale di accertamento dagli addetti dellezoofile E.R.A. con cui l’amministrazione comunale ha firmato di recente un’apposita convenzione per il controllo del territorio. Una decisione saggia, quella degli amministratori, stanchi di vedere la città imbrattata da deiezioni canine nei parchi, nelle aiuole, sotto le pinete e lungo le piste ciclo pedonali. Ne va di mezzo l’immagine di una città turistica, per cui i padroni che non meritano di avere un, vanno messi in riga.