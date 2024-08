Guardia Sanframondi domani al via i Riti Settennali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“In questa ‘festa’ non ci sono luminarie, non ci sono bancarelle, non ci sono giochi né attrazioni, non ci sono fuochi pirotecnici. Il tutto è penitenza”. Così il comitato deidi Penitenza in onore dell’Assunta definisce le celebrazioni deiche prenderanno il via ufficialmente a, in provincia di Benevento, a partire da. Il paese, che può vantare un suggestivo borgo medievale, si e’ preparato al meglio per accogliere migliaia di fedeli e curiosi che giungeranno da varie parti d’Italia e dall’estero per assistere e partecipare alla manifestazione che si svolge ogni sette anni, secondo schematismi e modalità consolidatisi nel tempo. La manifestazione, forse unica al mondo, risale ad oltre quattro secoli fa.