Giuliacci gela tutti | Durerà a lungo Dove colpisce il maltempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Non sarà un break temporaneo, la perturbazione che sta portando sull'Italia i temporali facendo crollare le temperature è destinata a stazionare asulla penisola. Il colonnello Mariofornisce gli ultimi aggiornamenti meteo che indicano come ilvisto in molte zone nelle ultime ore è "capace di spezzare in due l'estate". Infatti "questa perturbazione indugerà asulla nostra Penisola", spiega il noto meteorologo. Da lunedì 19 avremo "tanta instabilità" sull'Italia, spiega l'esperto sul sito Meteo, con l'inizio della settimana che sarà caratterizzato da cieli coperti in gran parte del Paese e temporali che colpiranno le Venezia, l'Emilia, la Romagna e ampie zone del Centro-Sud e delle Isole. Parliamo di piogge anche di forte intensità, "specie in Emilia ele coste dell'Alto Adriatico".